viernes, 6 de marzo de 2026

Bella Vista: Motociclista grave tras chocar contra un automóvil

FUE DERIVADO AL HOSPITAL ESCUELA
En horas de la mañana de ayer 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Bella Vista, tomaron conocimiento que por calles Jujuy y 25 de Mayo se habría registrado un siniestro vial, en el cual -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- colisionaron una camioneta y una motocicleta.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 06:30 y tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Chevrolet Montana- guiada por un hombre de apellido Alegre y una motocicleta de 110cc, guiada por un joven de apellido Martínez -ambos mayores de edad-.

A consecuencia del siniestro, el conductor del rodado menor fue trasladado hasta el nosocomio local y posteriormente derivado hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad, donde informaron que el mismo poseía lesiones de carácter graves.

En el lugar, se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los trámites correspondientes.