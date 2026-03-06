Bella Vista: Motociclista grave tras chocar contra un automóvil

FUE DERIVADO AL HOSPITAL ESCUELA
En horas de la mañana de ayer 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Bella Vista, tomaron conocimiento que por calles Jujuy y 25 de Mayo se habría registrado un siniestro vial, en el cual -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- colisionaron una camioneta y una motocicleta.
Según la
información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las
06:30 y tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Chevrolet Montana-
guiada por un hombre de apellido Alegre y una motocicleta de 110cc, guiada por
un joven de apellido Martínez -ambos mayores de edad-.
A consecuencia
del siniestro, el conductor del rodado menor fue trasladado hasta el nosocomio
local y posteriormente derivado hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad,
donde informaron que el mismo poseía lesiones de carácter graves.
En el lugar,
se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada
comisaria se continúan con los trámites correspondientes.