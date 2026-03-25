Bella Vista: Tras un rápido accionar la Policía recuperó un toro de alto valor económico

En la jornada de hoy 25-03-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, luego de tomar conocimiento de un hecho ocurrido en la 4ta. Sección - Paraje Desmochado, donde se habría registrado la fáltate de un animal bovino, finalmente lograron localizar y recuperar el mismo.
El procedimiento fue realizado en
horas de la mañana, luego de que los citados efectivos fueron alertados de la
faltante de un toro de -raza Angus-, por lo que iniciaron una amplia labor
investigativa e intensos rastrillajes, lo que posibilito hallarlo en las
inmediaciones, procediendo al resguardo del mismo.
El animal fue restituido a su
propietario, en tanto, en la citada dependencia se continúan con las
diligencias correspondientes.