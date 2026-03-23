Conducía borracho y se estrelló contra una casa y un auto estacionado

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Juan Romero y calle Suipacha, donde el conductor de un Volkswagen Escarabajo blanco perdió el control e impactó contra la propiedad.
Como consecuencia del choque, se registraron importantes daños materiales tanto en la vivienda como en un automóvil rojo que se encontraba estacionado en el garaje, además del propio vehículo involucrado.
Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 2,32 gramos de alcohol en sangre, confirmando que manejaba en total estado de ebriedad. La identidad del hombre no fue dada a conocer.
Fuente: www.diarioepoca.com