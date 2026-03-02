Conductor de un automóvil escapó tras atropellar y matar a joven motociclista

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Tercera urbana, tomaron conocimiento en horas de la tarde de hoy 02-03-26, sobre un siniestro vial, registrado por Calles Cuba entre S. de Bustamante y Groussac, donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta y un automóvil, dejando como resultado el deceso de un joven mayor de edad.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 16:30 horas y tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Honda Twister- la cual era conducida por un joven de 20 años de edad, y un automóvil -marca Fiat Palio- el cual fue localizado más adelante sin ocupantes.
A consecuencia del siniestro, el conductor del rodado menor lamentablemente falleció en el lugar; por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con los tramites al respecto.