viernes, 6 de marzo de 2026

Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran plantas y dosis de marihuana entre otros elementos, hay un detenido

En el marco investigativo relacionado a la Ley 23.737, efectivos policiales dependientes de las Comisarias de Distrito 1ra, 2da, 3ra, de la Mujer y El Menor, División de Investigación Criminal, GTO y División Canes DE Curuzú Cuatiá, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación diligenciaron en la jornada de ayer 05-02-26, una orden de allanamiento en el cual secuestraron plantas y dosis de marihuana entre otras cosas y además aprehendieron a un hombre mayor de edad.

El procedimiento, lo concretaron mas precisamente en un domicilio ubicado por calle Castello al 1700 aproximadamente, lugar donde hallaron y secuestraron cinco plantas y 29 dosis de sustancia de origen vegetal, las cuales al efectuarse el correspondiente tes orientativo arrojo positivo para marihuana; así también una balanza de precisión y un arma blanca -cuchillo-; además por el hecho, aprehendieron a un hombre de 30 años de edad, quien tendería relación con el hecho que se investiga.

Al respecto, la persona aprehendida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria de Distrito Primera, a fin de continuar con las diligencias del caso.