Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran plantas y dosis de marihuana entre otros elementos, hay un detenido

El procedimiento, lo concretaron mas
precisamente en un domicilio ubicado por calle Castello al 1700
aproximadamente, lugar donde hallaron y secuestraron cinco plantas y 29 dosis
de sustancia de origen vegetal, las cuales al efectuarse el correspondiente tes
orientativo arrojo positivo para marihuana; así también una balanza de
precisión y un arma blanca -cuchillo-; además por el hecho, aprehendieron a un
hombre de 30 años de edad, quien tendería relación con el hecho que se
investiga.
Al respecto, la persona aprehendida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria de Distrito Primera, a fin de continuar con las diligencias del caso.