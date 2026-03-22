Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó elementos robados recientemente

En la jornada de ayer 21-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en el marco de un oficio judicial en trámite con la colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento logrando hallar y recuperar un compresor de aire industrial y una aspiradora recientemente sustraídos.
El procedimiento lo concretaron
con la colaboración del personal de la División de Investigación Criminal
-D.I.C.-, en un domicilio ubicado por calle Entre Ríos al Nº1600
aproximadamente, lugar donde se halló y secuestro bajo las formalidades legales
correspondientes un compresor de aire industrial -marca BTA-, un rollo de cable
y una aspiradora -marca Sanyo-, elementos que guardan relación con el hecho
investigado.
Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.