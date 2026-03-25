Demoran a dos personas por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá

Personal policial dependientes de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatia, en el marco investigativo relacionado a una causa por narcomenudeo y por disposición de la Unidad Fiscal en turno, diligenciaron días atrás dos órdenes de allanamientos donde lograron secuestrar dos vehículos automotores relacionados a la causa. Por el hecho además existen dos personas a disposición de la justicia.
Uno de los allanamientos, lo
llevaron a cabo en un domicilio ubicado en el barrio Centro de esa localidad,
oportunidad en que secuestraron un automóvil -marca Renault Megane- y dos
teléfonos celulares.
Posteriormente, en el barrio
Santa Rita se concreto el segundo procedimiento, donde lograron secuestrar otro
vehículo -marca Fiat Siena-.
Cabe señalar, que además habrían sido detenida dos personas mayores de edad -una mujer y un hombre- quienes presuntamente tendrían relación con la causa, por lo que, junto con lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.