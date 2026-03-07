Demoran a dos jóvenes por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 07-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos que se encontraban merodeando.
El procedimiento lo realizaron, cerca de
las 01.30horas, cuando en inmediaciones de calle Bonastre y Rio Negro, divisan
a dos jóvenes que se encontraban observando el interior de los domicilios y
vehículos estacionados, quienes tras ser identificados resultaron ser de 17 y
20 años de edad, los cuales no pudieron justificar su accionar ni presencia en
el lugar.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría
séptima urbana, a fin de proseguir con los tramites del caso.