sábado, 7 de marzo de 2026

Demoran a dos jóvenes por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 07-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos que se encontraban merodeando.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 01.30horas, cuando en inmediaciones de calle Bonastre y Rio Negro, divisan a dos jóvenes que se encontraban observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados, quienes tras ser identificados resultaron ser de 17 y 20 años de edad, los cuales no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, a fin de proseguir con los tramites del caso.