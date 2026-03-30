lunes, 30 de marzo de 2026

Demoran a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la tarde de ayer 29-03-26, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos, demoro a dos jóvenes y secuestro una motocicleta.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 18:45 horas, cuando los efectivos encontrándose sobre Avenidas Teniente Ibañez y Sarmiento, divisaron a dos personas que circulaban a bordo d una motocicleta -marca Honda, modelo Tornado 250c.c-, realizando maniobras peligrosas, poniendo su integridad física en riesgo y la de terceros, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de dos jóvenes de 25 y 17 años de edad, quienes además no supieron justificar la procedencia del rodado, siendo este secuestrado preventivamente.

Al respecto, estos jóvenes junto al rodado fueron traslados a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.