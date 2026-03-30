Demoran a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 18:45 horas, cuando los efectivos encontrándose sobre Avenidas
Teniente Ibañez y Sarmiento, divisaron a dos personas que circulaban a bordo d
una motocicleta -marca Honda, modelo Tornado 250c.c-, realizando maniobras
peligrosas, poniendo su integridad física en riesgo y la de terceros, por lo
que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de dos
jóvenes de 25 y 17 años de edad, quienes además no supieron justificar la
procedencia del rodado, siendo este secuestrado preventivamente.
Al respecto, estos jóvenes junto al rodado fueron traslados a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.