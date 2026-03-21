Demoran a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

En la tarde de ayer 20-03-26,
efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y
Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada-, en momentos que realizaban
recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a dos jóvenes.
Dicho procedimiento lo
concretaron cerca de las 20:00 horas, cuando los mencionados efectivos se
encontraban por Avenida Teniente Ibáñez y calle Alberdi, donde visualizaron a
dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Honda, modelo Wave- realizando maniobras
peligrosas poniendo su vida en riesgo y la de terceros, por lo que se procedió
a la demora e identificación de los mismos, tratándose de dos jóvenes de 18 y
17 años de edad, quienes además no pudieron justificar la propiedad de dicho
rodado.
Los jóvenes junto a la motocicleta mismo fueron trasladados a la dependencia Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.