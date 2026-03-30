lunes, 30 de marzo de 2026

Demoran a dos personas por robar hierros de una obra en construcción

En horas de la tarde de hoy 30-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, fueron alertados que dos sujetos estarían sustrayendo elementos del interior de una obra en construcción.

Por tal motivo, los mencionados efectivos dieron inicio a una intensa búsqueda, lo que permitió por intersección de calles Pampin y Rio Parana visualizar a dos sujetos trasladando hierros y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida, arrojando los elementos en la vía pública, los cuales fueron secuestrados.

Así también, se dio inicio a la búsqueda de los mismos, quienes ingresaron a las orillas del Rio Parana a fin de continuar su huida, pero desistieron de su accionar, siendo identificados y demorados, tratándose de dos mayores de 20 y 25 años de edad.

Los demorados junto a los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria 4ta por razones de jurisdicción.