Demoran a dos personas por robar hierros de una obra en construcción

Por tal motivo, los mencionados
efectivos dieron inicio a una intensa búsqueda, lo que permitió por
intersección de calles Pampin y Rio Parana visualizar a dos sujetos trasladando
hierros y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida, arrojando
los elementos en la vía pública, los cuales fueron secuestrados.
Así también, se dio inicio a la
búsqueda de los mismos, quienes ingresaron a las orillas del Rio Parana a fin
de continuar su huida, pero desistieron de su accionar, siendo identificados y
demorados, tratándose de dos mayores de 20 y 25 años de edad.
Los demorados junto a los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria 4ta por razones de jurisdicción.