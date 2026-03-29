Demoran a dos personas y recuperan elementos robados

En la madrugada del viernes
27-03-26, personal policial pertenecientes Grupo de Intervención Rápida
-G.I.R-, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, aprehendieron a dos
personas y recuperaron un teléfono celular y una silleta.
El procedimiento lo concretaron alrededor de las 03:30 horas, cuando los mencionados policías fueron alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 por un supuesto hecho delictivo ocurrido en calle Elías Abad al Nº40 aproximadamente, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde tras un rápido operativo de rastrillaje, se logró la aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes tenían en su poder un teléfono celular iPhone 13 Pro Max y una silleta tipo reposera, los cuales habrían sido sustraídos, procediéndose a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado, fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados Comisaria Segunda Urbana donde se llevan a cabo las diligencias y tramites el caso.