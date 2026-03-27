Demoran a dos personas y secuestran costosas semillas

En la mañana de ayer 26-03-26,
efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.,
trabajando mancomunadamente con la Comisaria de Distrito Lavalle, en
colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a una causa
judicial en trámite – por supuesto robo-, luego de realizar amplias tareas
investigativas, lograron demorar a dos personas y recuperar paquetes de
semillas presuntamente vinculadas al hecho.
El pasado 08-03-26, efectivos
policiales de la Comisaria de Distrito Lavalle tomaron conocimiento de un
ilícito ocurrido en la localidad, donde habrían sustraído semillas de un alto
valor económico, por lo que, en conjunto con la Dirección de Investigación
Criminal de la Ciudad de Corrientes -D.I.C.-, realizaron una paciente labor
investigativa y seguimiento, lo que los llevo hasta el barrio San José de esta
ciudad, más precisamente por calle Sánchez Bustamante, donde procedieron a la
demora de dos hombres – mayores de edad- y al secuestro de – 30 paquetes- de
diferentes semillas, además, no se descartan allanamientos y más detenciones
vinculados a la causa que se investiga.
Lo recuperado junto a los demorados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.