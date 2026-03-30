Demoran a dos personas y secuestran marihuana

En la tarde de ayer 29-03-26, alrededor de las 19:30 horas, personal policial de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en momentos en que se encontraban de recorrida en prevención e identificación de personas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo plazas, paseos y parques.
En ese contexto, en inmediaciones
de calle Paraguay al 100, plazoleta B° Aldana, se procedió a la identificación
de un hombre y una mujer –mayores de edad-, quienes al exhibir sus pertenencias
tenían en su poder un cigarrillo de armado casero y un envoltorio con sustancia
vegetal, los cuales, tras el correspondiente test, arrojo positivo para
marihuana.
Las personas junto a lo incautado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.