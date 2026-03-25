Demoran a tres personas en diferentes procedimientos

El domingo 22-03-26, efectivos policiales
del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos,
en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas.
El primer procedimiento fue realizado cerca de las 01:30 horas, los
efectivos TOMARON conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911,
que por calle Crespo al Nº3800 aparentemente se estaría produciendo un desorden
familiar, por tal motivo se dirigen al lugar, donde una vez allí divisan a un
sujeto promoviendo disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad,
por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un
hombre de 25 años de edad.
Seguidamente, encontrándose por calles 175 y Merceditas, alrededor de las
08:00 horas, visualizaron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, quien
se encontraba provocando disturbios en la vía pública, causando intranquilidad
a los transeúntes del lugar, por lo que fue demorado.
Por último, cerca de las 09:00 horas en inmediaciones de las calles Paulo
Albarracín y José Hernández, identificaron y demoraron a un joven de 19 años de
edad, el cual observaba detenidamente el interior de los vehículos estacionados
en la zona, además tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que el
mismo registraría antecedentes delictivos.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.