miércoles, 25 de marzo de 2026

Demoran a un hombre armado con un cuchillo

En la madrugada del lunes, efectivos policiales de la Comisaría 18va urbana, en momentos en que se encontraban de recorrida en inmediaciones de calles Kepler y Milán, procedieron a la demora de un individuo que se encontraba merodeando.

El procedimiento lo realizaron cuando observaron a un sujeto que se encontraba merodeando, constatándose que portaba entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo de gran tamaño-. Al intentar su demora, opuso resistencia y forcejeó con el personal policial, siendo finalmente reducido.

El sujeto fue trasladado a la citada dependencia policial, iniciándose las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de la autoridad fiscal en turno.