Demoran a un hombre armado con un cuchillo

En la madrugada del lunes,
efectivos policiales de la Comisaría 18va urbana, en momentos en que se
encontraban de recorrida en inmediaciones de calles Kepler y Milán, procedieron
a la demora de un individuo que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron
cuando observaron a un sujeto que se encontraba merodeando, constatándose que
portaba entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo de gran tamaño-. Al
intentar su demora, opuso resistencia y forcejeó con el personal policial,
siendo finalmente reducido.
El sujeto fue trasladado a la citada dependencia policial, iniciándose las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de la autoridad fiscal en turno.