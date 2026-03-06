Demoran a un hombre por abigeato en Monte Caseros

El procedimiento lo realizaron los
mencionados policías, alrededor de la medianoche, en Parada Labougle en el
marco de labores de investigación desplegados y en un presunto hecho de
abigeato, personal de investigaciones de esa ciudad se hallaban tras unos
sujetos, por lo que solicitaron colaboración a sus pares del PRIAR, por lo cual
realizaron un importante despliegue, logrando la aprehensión de un sujeto mayor
de edad, y secuestraron la motocicleta en la que se desplazaba, así mismo, tras
un rastrillaje hallaron en cercanías del lugar, partes de un animal vacuno,
entre ellas un cuarto y una paleta, posteriormente en un pastizal cercano al
acceso del paraje y a pocos metros del alambrado perimetral de un campo,
encontraron otros cortes —costillar, paleta y otro cuarto— que serían
compatibles con el mismo animal.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.