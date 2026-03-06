viernes, 6 de marzo de 2026

Demoran a un hombre por abigeato en Monte Caseros

En horas de la madrugada de ayer 05-03-26, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Monte Caseros, en colaboración de sus pares de la división investigaciones de esa ciudad, secuestraron productos cárnicos que habrían sido faenados recientemente de manera clandestina y aprehendieron a uno de los sujetos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, alrededor de la medianoche, en Parada Labougle en el marco de labores de investigación desplegados y en un presunto hecho de abigeato, personal de investigaciones de esa ciudad se hallaban tras unos sujetos, por lo que solicitaron colaboración a sus pares del PRIAR, por lo cual realizaron un importante despliegue, logrando la aprehensión de un sujeto mayor de edad, y secuestraron la motocicleta en la que se desplazaba, así mismo, tras un rastrillaje hallaron en cercanías del lugar, partes de un animal vacuno, entre ellas un cuarto y una paleta, posteriormente en un pastizal cercano al acceso del paraje y a pocos metros del alambrado perimetral de un campo, encontraron otros cortes —costillar, paleta y otro cuarto— que serían compatibles con el mismo animal.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.