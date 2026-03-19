jueves, 19 de marzo de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

En la madrugada de hoy 19-03-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida – G.I.R-, realizando sus labores especificas en el ámbito de la jurisdicción de la Comisaria Segunda Urbana, demoraron a un hombre por merodeo.

El procedimiento fue realizado aproximadamente a las 03:30 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles Gutnisky entre Montes de Oca y Alberdi, donde demoraron a un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona, no pudiendo justificar su accionar.

El joven fue trasladado a la Comisaria Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.