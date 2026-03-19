Demoran a un hombre por merodeo

En la madrugada de hoy 19-03-26,
efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida – G.I.R-, realizando sus
labores especificas en el ámbito de la jurisdicción de la Comisaria Segunda
Urbana, demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento fue realizado
aproximadamente a las 03:30 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles
Gutnisky entre Montes de Oca y Alberdi, donde demoraron a un hombre de 28 años
de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios de la
zona, no pudiendo justificar su accionar.
El joven fue trasladado a la Comisaria Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.