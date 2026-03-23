San Luis del Palmar: Demoran a un hombre que transportaba equinos sin las documentaciones correspondientes

El procedimiento tuvo lugar el pasado 22 de marzo, a la altura del kilómetro 22, cuando los policías detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que circulaba con un tráiler. En el vehículo se transportaban seis equinos, detectándose irregularidades en la documentación exigida, como la falta de guías y precintos de seguridad.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, quienes constataron inconsistencias en la documentación sanitaria presentada, la cual no coincidía con las características de los animales. Además, el conductor no pudo justificar la procedencia de los equinos.
Por disposición de la autoridad fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales por averiguación de delito, con intervención de peritos veterinarios. En tanto, el hombre fue demorado y tanto el vehículo como los animales fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites correspondientes.