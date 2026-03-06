viernes, 6 de marzo de 2026

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de una vivienda

Efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana, en la noche de ayer 05-03-26 alrededor de las 23:00 horas, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido accionar demoraron a un hombre y recuperaron diversos elementos que habían sido sustraídos de una vivienda.

El procedimiento lo concretaron cuando los mencionados efectivos realizaban recorridas preventivas, fueron alertados de que aparentemente un sujeto habría ingresado a una vivienda ubicada por calle Caa Guazú al 360, de donde aparentemente sustrajo varios objetos, por lo que ante tal circunstancia se dio un inicio a un amplio rastrillaje por la zona, lo que posibilito en inmediaciones del Parque Mitre, la demora e identificación de una hombre de 25 años de edad, quien llevaba consigo diversos elementos presuntamente sustraídos.

Durante el procedimiento se secuestraron varios elementos, entre ellos: un carro de tres ruedas para transporte de animales, una mochila, una billetera con documentaciones, una cinta métrica, una caja con medicamentos veterinarios, un auricular con estuche, un pendrive, un inflador pequeño para bicicleta y dinero en efectivo, entre otros.

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones del caso.