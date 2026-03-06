Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de una vivienda

El procedimiento lo concretaron cuando los
mencionados efectivos realizaban recorridas preventivas, fueron alertados de
que aparentemente un sujeto habría ingresado a una vivienda ubicada por calle
Caa Guazú al 360, de donde aparentemente sustrajo varios objetos, por lo que
ante tal circunstancia se dio un inicio a un amplio rastrillaje por la zona, lo
que posibilito en inmediaciones del Parque Mitre, la demora e identificación de
una hombre de 25 años de edad, quien llevaba consigo diversos elementos
presuntamente sustraídos.
Durante el procedimiento se secuestraron
varios elementos, entre ellos: un carro de tres ruedas para transporte de
animales, una mochila, una billetera con documentaciones, una cinta métrica,
una caja con medicamentos veterinarios, un auricular con estuche, un pendrive,
un inflador pequeño para bicicleta y dinero en efectivo, entre otros.
El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones del caso.