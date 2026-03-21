Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En la madrugada de ayer 20-03-26, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, realizando sus labores específicas, fueron alertados por un transeúnte acerca de una persona que momentos antes habría violentado un automóvil – marca Ford Transit-, por calle Gobernador Gallino a la altura 500 aproximadamente, dándose a la fuga en las inmediaciones.
Ante tal circunstancia, rápidamente los citados efectivos iniciaron un
rastrillaje en la zona y con la colaboración del personal de la Comisaria 4ta
Urbana, lograron visualizar e identificar a un hombre de 39 años de edad, quien
en su poder poseía un matafuego, un termolar y una mochila, entre otras cosas,
los cuales, tras las primeras averiguaciones, resultaron ser las sustraídas
anteriormente, además, el mismo contaría con antecedentes policiales,
procediendo posteriormente a su aprehensión.
Lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la
unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites al respecto.