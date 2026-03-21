sábado, 21 de marzo de 2026

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En la madrugada de ayer 20-03-26, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, realizando sus labores específicas, fueron alertados por un transeúnte acerca de una persona que momentos antes habría violentado un automóvil – marca Ford Transit-, por calle Gobernador Gallino a la altura 500 aproximadamente, dándose a la fuga en las inmediaciones.

Ante tal circunstancia, rápidamente los citados efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona y con la colaboración del personal de la Comisaria 4ta Urbana, lograron visualizar e identificar a un hombre de 39 años de edad, quien en su poder poseía un matafuego, un termolar y una mochila, entre otras cosas, los cuales, tras las primeras averiguaciones, resultaron ser las sustraídas anteriormente, además, el mismo contaría con antecedentes policiales, procediendo posteriormente a su aprehensión.     

Lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.