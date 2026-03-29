domingo, 29 de marzo de 2026

Demoran a un hombre y secuestran un centro musical de dudosa procedencia

En la tarde del viernes 27-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron en poder del mismo un elemento de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 19:00 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban sobre calles Comodoro Rivadavia y Ricardo Gutiérrez, donde visualizaron e identificaron a un hombre – de 38 años de edad-, quien, en su poder llevaba un centro musical – marca I-bass-, del cual no supo justificar la procedencia, siendo demorado y el objeto secuestrado preventivamente.

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde continuaron con los trámites correspondientes.