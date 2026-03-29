Demoran a un hombre y secuestran un centro musical de dudosa procedencia

En la tarde del viernes 27-03-26,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos,
realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas,
demoraron a un hombre y secuestraron en poder del mismo un elemento de dudosa
procedencia.
El procedimiento lo concretaron
cerca de las 19:00 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban sobre
calles Comodoro Rivadavia y Ricardo Gutiérrez, donde visualizaron e
identificaron a un hombre – de 38 años de edad-, quien, en su poder llevaba un
centro musical – marca I-bass-, del cual no supo justificar la procedencia,
siendo demorado y el objeto secuestrado preventivamente.
El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde continuaron con los trámites correspondientes.