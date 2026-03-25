miércoles, 25 de marzo de 2026

Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la noche del lunes 23-03-26, efectivos policiales de la patrulla motorizada, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto y secuestraron elementos de dudosa procedencia, los que no pudo justificar fehacientemente su procedencia.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 23.00horas, cuando son alertados que en un domicilio ubicado en inmediaciones de Avenida Gobernador Ruiz al 2700, se encontraba un sujeto con aparentes intenciones delictivas, ante lo cual se dirigen de inmediato al lugar, y tras verificar el inmueble con autorización del propietario, hallaron cosas que no serían de su propiedad,  un taladro, broca, juguete, vapeador, cable usb, así mismo y casi de manera simultánea, policías de la división motorizada, proceden a identificar en inmediaciones de calle Estados Unidos y Av. Armenia a un sujeto de 32 años de edad, quien llevaba consigo, diversos elementos como ser, cable taller, amoladora con disco diamantado, mochila, los cuales esta persona no pudo justificar su procedencia.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.