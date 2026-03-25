Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la noche del lunes 23-03-26, efectivos policiales de la patrulla motorizada, en momentos en que
realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema
integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto y secuestraron elementos de
dudosa procedencia, los que no pudo justificar fehacientemente su procedencia.
El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 23.00horas, cuando son alertados que en un domicilio ubicado en
inmediaciones de Avenida Gobernador Ruiz al 2700, se encontraba un sujeto con
aparentes intenciones delictivas, ante lo cual se dirigen de inmediato al
lugar, y tras verificar el inmueble con autorización del propietario, hallaron
cosas que no serían de su propiedad, un taladro, broca, juguete,
vapeador, cable usb, así mismo y casi de manera simultánea, policías de la
división motorizada, proceden a identificar en inmediaciones de calle Estados
Unidos y Av. Armenia a un sujeto de 32 años de edad, quien llevaba consigo,
diversos elementos como ser, cable taller, amoladora con disco diamantado,
mochila, los cuales esta persona no pudo justificar su procedencia.
El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.