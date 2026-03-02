Demoran a un joven con antecedentes policiales

Efectivos policiales pertenecientes del Destacamento San Marcos, en la mañana de ayer 01-03-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención, demoraron a un hombre que registraría antecedentes policiales.
El procedimiento lo concretaron cerca de las 08:30 horas, en inmediaciones de Avenida Ibera y calle El Maestro, lugar donde visualizaron a un sujeto merodeando, observando el interior de los domicilios y vehículos de la zona, causando intranquilidad a los vecinos, por lo que se procede a la demora e identificación, tratándose de un joven mayor de edad -alias El Colo-, quien tras las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado fue trasladada la Comisaría Jurisdiccional para continuar con los trámites correspondientes.