viernes, 20 de marzo de 2026

Demoran a un joven cuando robaba elementos de un automóvil

En la mañana de ayer 19-03-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, realizando sus labores específicas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de su jurisdicción, donde un hombre tras violentar un automóvil ingreso al interior del mismo.

Ante tal circunstancia y luego de recibir la alerta, los efectivos acudieron de manera inmediata al lugar, visualizando un automóvil -marca Chevrolet Clasicc-, donde sorprendieron en el interior del mismo a una persona, posteriormente identificada como un joven de 25 años de edad, quien, además, registraría antecedentes policiales, procediendo a la aprehensión del mismo.

El aprehendido, fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.