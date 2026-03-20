Demoran a un joven cuando robaba elementos de un automóvil

En la mañana de ayer 19-03-26,
efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, realizando sus
labores específicas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad
-S.I.S. 911-, acerca de un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de su
jurisdicción, donde un hombre tras violentar un automóvil ingreso al interior
del mismo.
Ante tal circunstancia y luego de
recibir la alerta, los efectivos acudieron de manera inmediata al lugar,
visualizando un automóvil -marca Chevrolet Clasicc-, donde sorprendieron en el
interior del mismo a una persona, posteriormente identificada como un joven de
25 años de edad, quien, además, registraría antecedentes policiales,
procediendo a la aprehensión del mismo.
El aprehendido, fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.