miércoles, 25 de marzo de 2026

Demoran a un joven tras robar una motocicleta

En la madrugada del lunes 23-03-26, efectivos policiales de la Comisaría decimo tercera urbana, en un eficaz accionar, mientras realizaban recorridas en prevención, recuperaron una motocicleta cuando era arrastrada por dos sujetos y aprehendieron a uno de los presuntos autores.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose en inmediaciones de calle Nicaragua entre Rafael Barrios y Francisco Romero de esta ciudad, divisaron a dos sujetos arrastrando una motocicleta -marca Zanella ZB 110cc- quienes, al notar la presencia policial, abandonaron el rodado e intentaron huir del lugar, siendo alcanzado uno de ellos, identificado con el alias "Petaca" de 23 años de edad, quien pese a ofrecer resistencia, llegando incluso a morder en el antebrazo de uno de los policías, fue igualmente reducido y demorado.

El sujeto junto a la motocicleta recuperada fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.