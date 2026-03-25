Demoran a un joven tras robar una motocicleta

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando
encontrándose en inmediaciones de calle Nicaragua entre Rafael Barrios y
Francisco Romero de esta ciudad, divisaron a dos sujetos arrastrando una motocicleta
-marca Zanella ZB 110cc- quienes, al notar la presencia policial, abandonaron
el rodado e intentaron huir del lugar, siendo alcanzado uno de ellos,
identificado con el alias "Petaca" de 23 años de edad, quien pese a
ofrecer resistencia, llegando incluso a morder en el antebrazo de uno de los
policías, fue igualmente reducido y demorado.
El sujeto junto a la motocicleta recuperada fue puestos a disposición de
la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia
policial donde se prosigue con los tramites del caso.