Demoran a un joven y recuperan elementos robados

Hoy 02-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban recorridas de prevención, fueron alertados por traseuntes que por calles Merceditas de San Martin y 874 se encontraba merodeando un hombre con elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados efecticos, tras un rápido accionar lograron la identificación y aprehensión del mismo, ya que tenia en su poder elementos que habrían sido denunciados como sustraídos días atrás, entre ellos dos pinzas y un destornillador.
La persona aprehendida y elementos recuperados fueron trasladados hasta la comisaria Séptima, por razones de jurisdicción.