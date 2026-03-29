Demoran a un joven y recuperan una moto robada

Durante la madrugada de hoy 29-03-26, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Tercera urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención, en inmediaciones de Calle Loreto y Avenida Frondizi observaron a un hombre trasladado a rastrar una motocicleta -marca Zanella ZB de 110cc- y el cual a simple vista tendría el tambor de ignición violentado.
Por tal motivo, de manera
inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 19 años de edad, quien no supo justificar la
procedencia del rodado, por lo que se realizaron las primeras averiguaciones
correspondientes, logrando determinar que dicha motocicleta habría sido
recientemente sustraída por calle Moratín.
La persona fue aprehendida y el rodado secuestrado, siendo trasladados hasta la citada comisaria y puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.