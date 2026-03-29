Demoran a un joven y secuestran un machete

En horas de la tarde del viernes 27-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron tras un rápido accionar, la demora de un joven de 19 años de edad y el secuestro preventivo de un machete y una escobilla de metal en poder del mismo.
El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 17:30 horas por Pasaje
Bonastre y calle La Pampa de esta ciudad, siendo el demorado de alias “tatita”.
La persona demorada y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 7ma, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.