Demoran a un joven y secuestran una hidrolavadora de dudosa procedencia

Efectivos policiales del Destacamento en la mañana de hoy 02-03-26, en momentos que se encontraban de recorrida demoraron a un hombre que tenia en su poder una hidro lavadora que sería de dudosa procedencia.
Dicho procedimiento lo concretaron en inmediaciones de Avenida La Paz y calle El Chocón de esta ciudad, lugar donde divisaron a un sujeto que se encontraba merodeando con una hidro lavadora, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no pudo justificar la procedencia ni propiedad del elemento que tenía en su poder por lo que fue demorado, secuestrandose preventivamente dicho elemento.
El demorado junto a lo secuestrado fue traslado a la Comisaría Jurisdiccional para continuar con los trámites correspondientes.