domingo, 29 de marzo de 2026

Demoran a un joven y secuestran una motocicleta de dudosa procedencia

Hoy 29-03-26, en horas de la mañana, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, fueron alertados sobre un hombre que se encontraba merodeando a bordo de una motocicleta en inmediaciones de Avenida Ibera y calle Callao, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.

Por tal motivo, de manera inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 31 años de edad, así también al secuestro de un cuchillo -tipo tramontina- que tenía en su poder y de la motocicleta -Honda Cb Invicta- en la que circulaba y seria de dudosa procedencia.

La persona demora y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.