Demoran a un joven y secuestran una motocicleta de dudosa procedencia

Hoy 29-03-26, en horas de la
mañana, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, fueron
alertados sobre un hombre que se encontraba merodeando a bordo de una
motocicleta en inmediaciones de Avenida Ibera y calle Callao, ocasionando intranquilidad
a vecinos y transeúntes.
Por tal motivo, de manera
inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior
demora del mismo, tratándose de un mayor de 31 años de edad, así también al
secuestro de un cuchillo -tipo tramontina- que tenía en su poder y de la
motocicleta -Honda Cb Invicta- en la que circulaba y seria de dudosa
procedencia.
La persona demora y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.