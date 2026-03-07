Demoran a un menor y recuperan dinero robado de una farmacia

El procedimiento se llevó a cabo en la
madrugada de hoy 07-03-26, alrededor de las 03:30 horas, cuando personal
policial que realizaba recorridas en prevención fueron alertados por el Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre un sujeto que habría ingresado a sustraer
dinero en efectivo de una farmacia ubicada por Av. 3 de Abril, aportándose
además características físicas y que se movilizaría en una bicicleta tipo GT
rodado 20.
Ante ello, los uniformados realizaron
recorridas por la zona, logrando en inmediaciones de calles Merceditas de San
Martín y Pasaje 160 localizar a un joven con características coincidentes,
quien se desplazaba en una bicicleta de similares características. Por tal
motivo se procedió a su demora preventiva y al secuestro del rodado.
En ese marco, hallaron entre sus
pertenencias que transportaba, una bolsa de consorcio que contenía $181.910 en
efectivo, un billete extranjero y seis paquetes de jabón de tocador de
distintas marcas, elementos que en principio guardarían relación con el hecho
investigado.
El menor junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción, a fin de continuar con las diligencias de rigor que corresponden.