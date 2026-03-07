sábado, 7 de marzo de 2026

Demoran a un menor y recuperan dinero robado de una farmacia

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional- Destacamento San Marcos en un rápido y eficaz accionar, demoraron a un menor de edad de 17 años de edad y secuestraron dinero en efectivo y otros elementos, en el marco de un hecho delictivo ocurrido recientemente en una farmacia de esta ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en la madrugada de hoy 07-03-26, alrededor de las 03:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas en prevención fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un sujeto que habría ingresado a sustraer dinero en efectivo de una farmacia ubicada por Av. 3 de Abril, aportándose además características físicas y que se movilizaría en una bicicleta tipo GT rodado 20.

Ante ello, los uniformados realizaron recorridas por la zona, logrando en inmediaciones de calles Merceditas de San Martín y Pasaje 160 localizar a un joven con características coincidentes, quien se desplazaba en una bicicleta de similares características. Por tal motivo se procedió a su demora preventiva y al secuestro del rodado.

En ese marco, hallaron entre sus pertenencias que transportaba, una bolsa de consorcio que contenía $181.910 en efectivo, un billete extranjero y seis paquetes de jabón de tocador de distintas marcas, elementos que en principio guardarían relación con el hecho investigado.

El menor junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción, a fin de continuar con las diligencias de rigor que corresponden.