sábado, 21 de marzo de 2026

Demoran a una mujer y secuestran 20 envoltorios de cocaína

En la mañana de hoy 21-03-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos, demoraron a una mujer y secuestraron 20 envoltorios de polietileno de sustancia blanquecina.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 10:00 horas, cuando los mencionados efectivos, en inmediaciones de las calles Tupac Amaru y Pasaje Catuegno, procedieron a la identificación de una mujer de 24 años de edad, la cual tenía entre sus prendas 20 envoltorios de polietileno, los cuales contenían en su interior una sustancia blanquecina

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes tras realizar el correspondiente test arrojó positivo para cocaína, con un peso total de 3,87 gramos, por lo que se procedió a la demora de dicha mujer y al secuestro de la sustancia bajo las formalidades legales correspondientes.

Por tal motivo, la mujer junto a lo secuestrado fue trasladada a la dependencia policial interviniente, donde se prosiguen con las diligencias de rigor.