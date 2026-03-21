Demoran a una mujer y secuestran 20 envoltorios de cocaína

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 10:00 horas, cuando los mencionados efectivos, en inmediaciones de
las calles Tupac Amaru y Pasaje Catuegno, procedieron a la identificación de
una mujer de 24 años de edad, la cual tenía entre sus prendas 20 envoltorios de
polietileno, los cuales contenían en su interior una sustancia blanquecina
Ante esta situación, se solicitó
la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado, quienes tras realizar el correspondiente test arrojó positivo para
cocaína, con un peso total de 3,87 gramos, por lo que se procedió a la demora
de dicha mujer y al secuestro de la sustancia bajo las formalidades legales
correspondientes.
Por tal motivo, la mujer junto a lo secuestrado fue trasladada a la dependencia policial interviniente, donde se prosiguen con las diligencias de rigor.