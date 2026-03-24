Demoraron un automóvil y decomisaron especies ìcticas

El procedimiento lo realizaron, cuando personal policial demoró la marcha de un vehículo -marca Chevrolet Corsa-, conducido por un hombre mayor de edad, quien circulaba desde el interior hacia la capital sin contar con la documentación obligatoria para conducir, tales como licencia vigente, seguro y revisión técnica.
Asimismo, al inspeccionar el rodado, se constató que en el baúl transportaba ejemplares de armados fuera de medida y sin la correspondiente licencia de pesca.
Por tal motivo, el conductor y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades de recursos naturales, quienes procedieron al decomiso de las especies conforme a la normativa vigente en materia de recursos naturales. En tanto, el vehículo quedó retenido, continuándose con las actuaciones administrativas correspondientes.