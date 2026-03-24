Detienen a un "dealers" en plena distribución de drogas en el B° Laguna Seca

El hecho tuvo lugar, alrededor de las 22:30 horas, cuando personal policial que se encontraba de recorrida por el citado barrio, más precisamente en inmediaciones de una plaza ubicada en la intersección de calles Pitágoras y Pirovano, observan a un joven junto a una motocicleta -marca Honda wave-, quien al advertir la presencia policial, emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución.
Durante la misma, el sujeto descartó una mochila, logrando darse a la fuga.
No obstante, los efectivos procedieron al secuestro de una motocicleta y del bolso abandonado. En ese marco, y bajo las formalidades legales, hallaron en el interior del mismo, una balanza digital, envoltorios y sustancias que, tras el correspondiente test orientativo, arrojaron resultado positivo para marihuana (458 gramos) y cocaína (14,30 gramos).
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponde.