Detienen a una mujer con pedido de captura

En relación a un oficio judicial proveniente del Tribunal Penal Nª 1, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Cuarta urbana, lograron la detención de una mujer mayor de edad, por quien pesaba pedido de detención por parte de las autoridades, mencionadas.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en horas del mediodía de ayer 05-02-26, en un domicilio
ubicado en el Barrio Esperanza de esta ciudad.
La persona detenida, fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la Comisaria de la Mujer y El Menor a fin de continuar con las diligencias del caso.