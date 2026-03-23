Detuvieron en Empedrado al hombre acusado de abusar de una menor

Un operativo policial sobre la Ruta Nacional N° 12 permitió la captura de un hombre identificado como JRM, de 40 años, acusado de abusar de una menor de edad en la capital correntina.
El sujeto fue interceptado a la altura de Empedrado cuando se desplazaba en un vehículo particular con el fin de trasladarse hacia la provincia de Buenos Aires.
La orden de detención fue emitida por la Jueza de Garantías luego de la denuncia presentada por la madre de la menor.
Según el relato de la mujer, ella misma habría encontrado a su pareja "infraganti" junto a la niña durante la madrugada del sábado, en la vivienda que compartían en el barrio Cichero.