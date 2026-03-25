miércoles, 25 de marzo de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales del comando de patrullas, llevaron adelante dos procedimientos en el marco de tareas de prevención, que culminaron con la demora de dos personas en distintos puntos de la capital.

El primero de los hechos se registró ayer alrededor de las 01:30 horas, cuando personal que se encontraba de recorrida por inmediaciones de la Plaza Jiachino, observó a un hombre merodeando el lugar sin poder justificar su presencia. Tras su identificación, resultó que el mismo registraba una prohibición de acercamiento vigente, procediéndose a su demora y traslado a la comisaría jurisdiccional.

En tanto, el segundo procedimiento tuvo lugar poco más tarde, tras un alerta del sistema integral de seguridad 911 que daba cuenta de una presunta riña en inmediaciones de calles Humahuaca y Alta Gracia. Al arribar al lugar, los efectivos lograron identificar a una de las personas involucradas, quien se mostró reticente al accionar policial, oponiendo resistencia, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Asimismo, se constató que el mismo registraba antecedentes policiales.

Las personas demoradas fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites que corresponden a cada caso.