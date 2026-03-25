Dos demorados en diferentes procedimientos

El primero de los hechos se registró ayer alrededor de
las 01:30 horas, cuando personal que se encontraba de recorrida por
inmediaciones de la Plaza Jiachino, observó a un hombre merodeando el lugar sin
poder justificar su presencia. Tras su identificación, resultó que el mismo
registraba una prohibición de acercamiento vigente, procediéndose a su demora y
traslado a la comisaría jurisdiccional.
En tanto, el segundo procedimiento tuvo lugar poco más
tarde, tras un alerta del sistema integral de seguridad 911 que daba cuenta de
una presunta riña en inmediaciones de calles Humahuaca y Alta Gracia. Al
arribar al lugar, los efectivos lograron identificar a una de las personas
involucradas, quien se mostró reticente al accionar policial, oponiendo
resistencia, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial
correspondiente. Asimismo, se constató que el mismo registraba antecedentes
policiales.
Las personas demoradas fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites que corresponden a cada caso.