lunes, 30 de marzo de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos

Durante la noche de ayer 29-03-26, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas, llevaron adelante diversos procedimientos que permitieron la demora de personas.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 22:30 horas, cuando personal policial de la patrulla motorizada, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, se constituyeron en la Plaza Majul, donde procedieron a la demora de un joven de 22 años de edad, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, presumiblemente bajo los efectos de alcohol u otras sustancias.

Posteriormente, cerca de las 00:00 horas, personal policial del Grupo de intervención rápida -G.I.R.-, tomaron conocimiento de una situación de conflicto en un barrio de esta ciudad, donde un grupo de personas alertó sobre la presencia de un ciudadano que presuntamente portaría un arma de fuego y tendría intenciones de agredir a otra persona, en el marco de un conflicto previo.

Ante esta situación, los policías se dirigieron de inmediato al lugar y con la colaboración de varios móviles, y constataron que vecinos se encontraban con intenciones de agredir a un hombre que se hallaba en el interior, ante lo cual lograron controlar la situación, procediendo a la demora de un joven de 23 años a fin de resguardar su integridad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.