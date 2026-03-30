Dos demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos se registró alrededor de
las 22:30 horas, cuando personal policial de la patrulla motorizada, tras ser
alertados por el sistema integral de seguridad 911, se constituyeron en la
Plaza Majul, donde procedieron a la demora de un joven de 22 años de edad,
quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, presumiblemente
bajo los efectos de alcohol u otras sustancias.
Posteriormente, cerca de las 00:00 horas, personal policial
del Grupo de intervención rápida -G.I.R.-, tomaron conocimiento de una
situación de conflicto en un barrio de esta ciudad, donde un grupo de personas
alertó sobre la presencia de un ciudadano que presuntamente portaría un arma de
fuego y tendría intenciones de agredir a otra persona, en el marco de un
conflicto previo.
Ante esta situación, los policías se dirigieron de inmediato
al lugar y con la colaboración de varios móviles, y constataron que vecinos se
encontraban con intenciones de agredir a un hombre que se hallaba en el
interior, ante lo cual lograron controlar la situación, procediendo a la demora
de un joven de 23 años a fin de resguardar su integridad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes
comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en
cada caso.