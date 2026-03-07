Dos personas fueron demoradas por merodeo

En la madrugada de ayer 06-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban recorridas de prevención por inmediaciones de Avenida La Paz y Viedma, observaron a una persona merodeando y visualizando detenidamente el interior de los domicilios, ocasionando intranquilidad a vecinos de la zona.
Por ello, a modo de prevención, los
uniformados precedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 26 años de edad, quien no supo justificar su
permanecía.
El demorado, fue trasladado hasta la
comisaria Séptima por razones de jurisdicción.