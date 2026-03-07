sábado, 7 de marzo de 2026

Emotivo acto por el 25º Aniversario de la Promoción 33º de Oficiales de la Policía de Corrientes

Ayer 06-02-26, en horas de la tarde, en el predio educativo policial ubicado por calle Tacuarí, se llevó a cabo una misa en acción de gracias en conmemoración al aniversario de la promoción 33º de oficiales de la Policía de Corrientes, quienes cumplen 25 años de su ingreso a la Institución policial.

Así también, posteriormente se realizó entrega de certificados a cada uno de los integrantes de la promoción y a su vez, los mismos reconocieron a directivos e instructores de la escuela de aquel entonces y testimonios a familiares de compañeros ya fallecidos.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Sr. Jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon, Subjefe de Policía Walter Dario Aceval, Directores Generales, entre otras autoridades, quienes además, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los que integran esta promoción, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.