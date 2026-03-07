Emotivo acto por el 25º Aniversario de la Promoción 33º de Oficiales de la Policía de Corrientes

Así también, posteriormente
se realizó entrega de certificados a cada uno de los integrantes de la
promoción y a su vez, los mismos reconocieron a directivos e instructores de la
escuela de aquel entonces y testimonios a familiares de compañeros ya
fallecidos.
En la oportunidad, estuvieron presentes el Sr. Jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon, Subjefe de Policía Walter Dario Aceval, Directores Generales, entre otras autoridades, quienes además, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los que integran esta promoción, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.