Empedrado: Murió un menor tras sufrir una descarga eléctrica

En la tarde de ayer, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Empedrado, tomaron conocimiento del deceso de un menor, quien ingresó al hospital local, tras haber sufrido una descarga eléctrica.
Según la información preliminar obtenida, el hecho habría ocurrido cerca de las 15:00 horas, en calles Montevideo y Junin, donde por causas y circunstancias que se investigan, un menor de edad, habría recibido una descarga eléctrica tras mantener contacto con un alambrado perimetral, siendo trasladado al hospital local y en donde posteriormente informaron su deceso, desconociendo hasta el momento más detalles y pormenores que rodearon al hecho.
Con la intervención de la unidad fiscal en turno, en la citada dependencia, se continúan con las diligencias de rigor.