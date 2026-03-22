domingo, 22 de marzo de 2026

Empedrado: Una mujer murió tras el vuelco de un automóvil en Ruta Nacional 12

En horas de la tarde de ayer 21-03-26, alrededor de las 18:00 horas por Ruta Nacional N°12 km 973 aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial con consecuencia fatal.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un automóvil -marca Citroën modelo C3-, del cual el conductor habría perdido el control, provocando su despiste y posterior vuelco, teniendo además como acompañante a otras tres personas -mayores de edad-.

A consecuencia del mismo, uno de los ocupantes del vehículo -mujer de 29 años de edad- habría fallecido en el lugar, en tanto, las otras personas debieron ser trasladada al hospital más cercano, donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de diferente consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito Empedrado, se prosigue con los trámites que corresponden.