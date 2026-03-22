Empedrado: Una mujer murió tras el vuelco de un automóvil en Ruta Nacional 12

En horas de la tarde de ayer
21-03-26, alrededor de las 18:00 horas por Ruta Nacional N°12 km 973
aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un automóvil -marca
Citroën modelo C3-, del cual el conductor habría perdido el control, provocando
su despiste y posterior vuelco, teniendo además como acompañante a otras tres
personas -mayores de edad-.
A consecuencia del mismo, uno de
los ocupantes del vehículo -mujer de 29 años de edad- habría fallecido en el
lugar, en tanto, las otras personas debieron ser trasladada al hospital más
cercano, donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de
diferente consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito Empedrado, se prosigue con los trámites que corresponden.