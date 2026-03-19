En diferentes procedimientos demoran a seis personas y secuestran un televisor de dudosa procedencia

El primer procedimiento fue concretado por los
efectivos del -G.R.I.M. I- en inmediaciones de las calles Pago Largo entre
Belgrano y Mariano Moreno, donde visualizaron e identificaron a cuatro jóvenes
de 19,20,21, y 22 años de edad, quienes no supieron justificar su presencia ni
accionar en la zona, siendo posteriormente demorados.
De igual forma, alrededor de las 01:30 horas,
el G.R.I.M. II, divisaron e identificaron por calles Cuba y Nº 9, a un hombre
de 29 años de edad, quien en su poder llevaba un TV Led – marca Philco, de 24”-
la cual no supo justificar su propiedad o procedencia, procediendo al secuestro
de la misma y a la demora del mismo.
Por último, siendo las 02:00 horas
aproximadamente, hallándose por calles Gral. Paz y Diaz de Vivar, personal del
G.R.I.M. I, identifico y demoro a un hombre de 33 años de edad, quien en las
primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales y además, no supo
justificar su presencia en el lugar.
Las personas demoradas y el televisor secuestrado, fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor al respecto en cada caso.