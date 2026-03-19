jueves, 19 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos demoran a seis personas y secuestran un televisor de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 19-03-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1 y Nº 2 -G.R.I.M. I y II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a seis personas, una de ellas con antecedentes policiales y, además, secuestraron un televisor.

El primer procedimiento fue concretado por los efectivos del -G.R.I.M. I- en inmediaciones de las calles Pago Largo entre Belgrano y Mariano Moreno, donde visualizaron e identificaron a cuatro jóvenes de 19,20,21, y 22 años de edad, quienes no supieron justificar su presencia ni accionar en la zona, siendo posteriormente demorados.

De igual forma, alrededor de las 01:30 horas, el G.R.I.M. II, divisaron e identificaron por calles Cuba y Nº 9, a un hombre de 29 años de edad, quien en su poder llevaba un TV Led – marca Philco, de 24”- la cual no supo justificar su propiedad o procedencia, procediendo al secuestro de la misma y a la demora del mismo.

Por último, siendo las 02:00 horas aproximadamente, hallándose por calles Gral. Paz y Diaz de Vivar, personal del G.R.I.M. I, identifico y demoro a un hombre de 33 años de edad, quien en las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales y además, no supo justificar su presencia en el lugar.  

Las personas demoradas y el televisor secuestrado, fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor al respecto en cada caso.