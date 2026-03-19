En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas

En la madrugada de hoy 19-03-26,
efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos
realizados, demoraron a tres personas.
El primer procedimiento lo
realizaron, cerca de las 00:30 horas, cuando encontrándose de recorridas en
prevención de ilícitos, identificaron y demoraron a un hombre de 26 años de
edad, quien se encontraba merodeando observando el interior de los domicilios
en inmediaciones de calles Patagonia y 2 de Abril de esta ciudad.
De igual forma, alrededor de las
02:00 horas, en Avenida Teniente Ibañez y calle Gutenberg, dónde un hombre de
30 años de edad, se encontraba merodeando observando los domicilios y vehículos
estacionados del lugar.
Posteriormente, siendo las 03:00
aproximadamente, cuando se encontraban sobre Avenida Maipú y calle La Paz,
lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 25 años de edad, quien se
hallaba observando detenidamente los domicilios de la zona.
En ambos casos fueron traslados a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.