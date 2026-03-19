jueves, 19 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas

En la madrugada de hoy 19-03-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas.

El primer procedimiento lo realizaron, cerca de las 00:30 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, identificaron y demoraron a un hombre de 26 años de edad, quien se encontraba merodeando observando el interior de los domicilios en inmediaciones de calles Patagonia y 2 de Abril de esta ciudad.

De igual forma, alrededor de las 02:00 horas, en Avenida Teniente Ibañez y calle Gutenberg, dónde un hombre de 30 años de edad, se encontraba merodeando observando los domicilios y vehículos estacionados del lugar.

Posteriormente, siendo las 03:00 aproximadamente, cuando se encontraban sobre Avenida Maipú y calle La Paz, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 25 años de edad, quien se hallaba observando detenidamente los domicilios de la zona.

En ambos casos fueron traslados a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.