En diferentes procedimientos la Policía demoró a cuatro personas y secuestró una bicicleta sin papeles

En la tarde de hoy 26-03-26,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos,
realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos,
demoraron a varias personas y secuestraron una bicicleta.
El primer procedimiento fue
realizado en inmediaciones de las calles Gato y Mancha y Tulio Mariño, donde
visualizaron a una persona observando el interior de los vehículos de la zona,
por lo que fue identificado como un hombre de 28 años de edad, quien, además,
tras las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales, siendo
posteriormente demorado.
Además, siendo pasadas las 15:00
horas, encontrándose los citados efectivos por Avenida Santa Catalina y calle
Fitz, divisaron e identificaron a un hombre de 32 años de edad, el cual,
merodeaba la zona, sin poder justificar su presencia en el lugar.
También, alrededor de las 15:30
horas, el personal recorría las Avenidas Asunción y Maipú, cuando demoraron a
un joven de 25 años de edad, quien observaba detenidamente los domicilios del
lugar.
Por último, alrededor de las
18:00 horas, encontrándose por Avenida Paysandú y Bariloche, observaron a un
hombre mayor de edad, a bordo de una bicicleta – marca Zenith, rodado 26”- y
tras ser identificado, no supo justificar su presencia ni accionar en la zona,
por lo que fue demorado y el rodado secuestrado preventivamente.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.