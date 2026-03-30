lunes, 30 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas

En la jornada de ayer 29-03-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas.    

El primer procedimiento fue realizado efectivos del G.R.I.M Nº3, quienes tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Irigoyen y San Lorenzo aparentemente se estaría una persona promoviendo desorden en la vía pública, por tal motivo se dirigen al lugar, donde una vez allí divisan a un sujeto en aparente estado de ebriedad, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 23 años de edad.

Seguidamente, personal del G.R.I.M Nº2 encontrándose por Avenida Maipo y calle Tilcara, visualizaron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, por lo que fue demorado.

Por último, policías del G.R.I.M Nº5, divisaron por calles Los atacamas y Valparaíso divisaron a un hombre que estaría merodeando observando detenidamente los domicilios del lugar, por tal motivo se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.