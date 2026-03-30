En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas

El primer procedimiento fue
realizado efectivos del G.R.I.M Nº3, quienes tomaron conocimiento a través del
Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Irigoyen y San Lorenzo
aparentemente se estaría una persona promoviendo desorden en la vía pública,
por tal motivo se dirigen al lugar, donde una vez allí divisan a un sujeto en
aparente estado de ebriedad, por lo que se procedió a su identificación y
posterior demora, tratándose de un hombre de 23 años de edad.
Seguidamente, personal del
G.R.I.M Nº2 encontrándose por Avenida Maipo y calle Tilcara, visualizaron e
identificaron a un hombre de 31 años de edad, quien se encontraba observando
los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, por lo que fue demorado.
Por último, policías del G.R.I.M
Nº5, divisaron por calles Los atacamas y Valparaíso divisaron a un hombre que
estaría merodeando observando detenidamente los domicilios del lugar, por tal
motivo se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un
hombre mayor de edad.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.