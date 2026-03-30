En distintos procedimientos demoran a dos personas con antecedentes policiales

El primer procedimiento lo
concretaron cerca de las 15:30 horas, cuando tomaron conocimiento a través del
Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles La Pampa y Pizarro,
aparentemente se estaría produciendo un desorden familiar, por tal motivo se dirigen
al lugar, donde una vez allí divisan a un sujeto en aparente estado de
ebriedad, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora,
tratándose de un hombre de 32 años de edad, quien tras las averiguaciones
correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales.
Seguidamente, los mencionados
efectivos encontrándose por calles Elías abad y Pasaje Atenas, visualizaron e
identificaron a un hombre de 24 años de edad, quien se encontraba observando
los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, por lo que fue demorado.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaria Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor
en cada caso.