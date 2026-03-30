lunes, 30 de marzo de 2026

En distintos procedimientos demoran a dos personas con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 29-03-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R., realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas.     

El primer procedimiento lo concretaron cerca de las 15:30 horas, cuando tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles La Pampa y Pizarro, aparentemente se estaría produciendo un desorden familiar, por tal motivo se dirigen al lugar, donde una vez allí divisan a un sujeto en aparente estado de ebriedad, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 32 años de edad, quien tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales.

Seguidamente, los mencionados efectivos encontrándose por calles Elías abad y Pasaje Atenas, visualizaron e identificaron a un hombre de 24 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaria Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.