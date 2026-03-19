jueves, 19 de marzo de 2026

En distintos procedimientos demoran a tres personas, dos tienen antecedentes policiales

Durante la madrugada de hoy 19-03-26, efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando sus labores específicas de recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas y dos de ellas poseían antecedentes policiales.

El primer procedimiento fue realizado pasada la medianoche del 19-03-26, donde los efectivos fueron alertados por un transeúnte, acerca de una persona ocasionando disturbios en la vía pública, en inmediaciones de la Avenida Independencia, por lo que, al dirigirse al lugar, visualizaron al mismo, siendo identificado como un hombre mayor de edad, y al no poder justificar su accionar, procedieron a su demora posteriormente.

También, siendo las 03:00 horas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 de un hecho delictivo ocurrido por calles Lavalle y Gobernador Castillo, ante tal circunstancia, acudieron rápidamente y al llegar visualizaron un vehículo automotor donde un joven mayor de edad, se encontraba en el interior del mismo, siendo demorado rápidamente, además, en las primeras averiguaciones, el mismo resulto poseer antecedentes policiales.

Por último, cerca de las 06:00 horas, encontrándose de recorridas, el personal divisó a un joven observando el interior de los vehículos estacionados y los domicilios aledaños, quien al ser identificado como mayor de edad y además, poseer antecedentes policiales, no supo justificar su presencia en la zona, siendo demorado.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites en cada caso.