En distintos procedimientos demoran a tres personas, dos tienen antecedentes policiales

El primer procedimiento fue
realizado pasada la medianoche del 19-03-26, donde los efectivos fueron
alertados por un transeúnte, acerca de una persona ocasionando disturbios en la
vía pública, en inmediaciones de la Avenida Independencia, por lo que, al dirigirse
al lugar, visualizaron al mismo, siendo identificado como un hombre mayor de
edad, y al no poder justificar su accionar, procedieron a su demora
posteriormente.
También, siendo las 03:00 horas,
fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 de un hecho delictivo
ocurrido por calles Lavalle y Gobernador Castillo, ante tal circunstancia,
acudieron rápidamente y al llegar visualizaron un vehículo automotor donde un
joven mayor de edad, se encontraba en el interior del mismo, siendo demorado
rápidamente, además, en las primeras averiguaciones, el mismo resulto poseer
antecedentes policiales.
Por último, cerca de las 06:00
horas, encontrándose de recorridas, el personal divisó a un joven observando el
interior de los vehículos estacionados y los domicilios aledaños, quien al ser
identificado como mayor de edad y además, poseer antecedentes policiales, no
supo justificar su presencia en la zona, siendo demorado.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con
los tramites en cada caso.