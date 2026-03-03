En el Chaco detuvieron al preso que se fugó de una Comisaria de Corrientes

En horas de la mañana de hoy 03-03-26, tras un intenso despliegue de búsqueda y rastrillaje efectuado por la Policía de Corrientes para dar con el evadido de la comisaría décimo sexta, finalmente mediante trabajos investigativos desplegados, una comisión de dicha comisaría, tras seguimiento, logró localizarlo en la capital de la provincia del Chaco y cuando se encontraban en persecución del mismo en inmediaciones a una plaza, finalmente y con la ayuda de motoristas de la Policía del Chaco, lograron aprehenderlo y recapturarlo, para luego ser trasladado hacia Corrientes Capital. Cabe señalar que el evadido es de apellido Sena y fue nuevamente puesto a disposición de la justicia.